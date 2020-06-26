政Whats噏：憂流失率高　區議員倡議助納入公務員編制

受薪族工時長、人工低嘅待遇，就連議員助理都不能幸免。話說西貢區議會將於下月7日嘅大會討論有關議題，仲話要求將議員助理嘅職位列入公務員編制呢個「鐵飯碗」體制入面，提高議助嘅專業性喎，之但係作為議助米飯班主嘅區議員本身都要每4年選1次喇，亦都唔係編制嘅公務員職位，睇嚟「將議助列入公務編制」呢個諗法，按現時架構嚟睇，恐怕難以付諸實行。

提出該項議程嘅西貢區議員鄭仲文，指議助之所以薪酬偏低，皆因其薪水都係由政府每年撥畀區議員辦事處嘅營運開支度扣除，而議辦本身就要應付好多支出，難以撥出更多金額嚟出糧畀議助，加上議助工作量大，每月得14000港元左右嘅薪酬簡直唔成正比，要改善流失率高嘅現象，鄭建議將議助列入公務編制嚟提高行業吸引力，順帶推動議助專業化之餘，議辦亦變相多出一筆可用於地區服務嘅營運資金。鄭話有同部分區議員透露想法並得到認同，但全體區議員點諗就要開會傾過先至知。照咁講法，咪等如政府幫區議員請埋議助？如果真係成事，將來競逐4年1任嘅區議員議席，能否及得上考議助呢個「鐵飯碗」咁踴躍呢？