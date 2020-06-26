政府7月底停用駿洋邨檢疫　爭取8月底讓首批準租戶入伙

政府自2月起徵用即將入伙的火炭駿洋邨單位作為檢疫中心，一度引起準居民不滿抗議。隨着疫情漸趨穩定，政府今日(26日)宣布，將於7月底停止使用駿洋邨檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒，然後立刻交還房屋委員會。

政府表示，交還房委會後，房委會隨即詳細檢視駿洋邨狀況，盡快進行修繕及驗收工作，但由於該邨涉及4800多個單位，需時進行所有修繕及驗收工作，房委會會盡早完成相關工作，並會在7月上旬向準租戶發放最新消息，以便他們作準備安排，包括學童新學年就學安排。現時預計準租戶會分兩批入伙，房委會會爭取讓首批準租戶於8月底開始陸續入伙，部分需要作較多修繕工作樓宇的準租戶，預計可能會延至10月底開始陸續入伙。

政府指，政府於竹篙灣官地加建檢疫設施的工程進度良好，預計可於7月底提供額外約700個單位，屆時撇除駿洋邨檢疫單位後仍有約1500個檢疫單位，合共約3000個床位，預計可應付未來疫情需要。

政府稱，自2月20日起使用駿洋邨作檢疫中心後，共有逾7700人入住該邨接受檢疫，除了有確診個案的密切接觸者外，也包括從鑽石公主號郵輪、湖北省等地方返港的人士。