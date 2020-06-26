康文署表演場地限半數入座　演出業促檢討安排

因應新冠肺炎疫情，表演場地只可開放半數座位，演出業協會今日(26日)發新聞稿指，康樂及文化事務署重開場館時沒未有諮詢業界，除了令業界無所適從，亦令未來舉辦演唱會活動更加困難，間接令過萬名從業員失去工作機會。協會呼籲政府盡快檢討入座安排，盡早讓從業員順利開工。

協會發言人指，限制一半入座的措施窒礙演出業安排復演活動，令業界得不償失，隨着疫情有紓緩迹象，業界非常希望盡快籌備表演，可振興市道，創造就業，推動周邊行業發展及為市民帶來歡樂，一舉四得。

發言人指，疫情後一直與康文署商討業界臨時紓困措施，獲得同意推出短期安排，例如上繳予政府的票務分紅由2成下調至1成，為期24個月，以減輕業界的經營負擔。但署方本月17日突然規定觀眾入座人數不能超過場館可容納人數的一半。5成座位的場地無法支撐演出活動，難實現基本收支平衡，更遑論維持從業員的工作和生計。

協會呼籲政府盡快提出補救措施，盡早讓從業員順利開工，並要求約見有關部門，再次解釋業界運作。