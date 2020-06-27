東方日報A1：中環海濱地王招標　非價高者得　準則任佢噏

備受矚目的中環新海濱三號用地，納入本年度第二季度賣地計劃，即七至九月推出。在一片爭議聲中，政府仍然堅持在疫市下以「雙信封制」的招標方式出售這幅珍貴地皮，在審批標書時同時評估設計和價錢，雖然發展局局長黃偉綸冗長地解釋做法獲多個委員會接受，但仍解不開評審由政府官員主觀判斷的疑團。議員及關注團體質疑政府此舉容易予人黑箱作業之感，要求盡快公開評審準則，以示公平、公正及公開。

發展局局長黃偉綸昨宣布本財政年度第二季度，即七至九月賣地計劃，當中的商業用地包括中環新海濱三號用地，可提供約15萬平方米商業樓面面積。他說，由於用地是中環海濱以地標式發展的罕有商業用地，發展商除興建寫字樓、零售等商業設施外，亦需要提供大型公眾休憩用地，和貫穿整個用地和海濱的行人園境平台，方便市民來往中區海濱。

因此，政府十分重視用地的建築設計，將以「雙信封制」的招標方式出售這幅用地，在審批標書時同時考慮設計和價格，確保用地設計能合乎經濟和社會效益，同時亦可回應公眾對海濱休憩用地的期望。政府較早時已向海濱事務委員會和土地及建設諮詢委員會等匯報了情況和聽取了意見，詳細的招標安排會在招標時再作公布。

面對各界質疑，黃偉綸表示，招標同樣是公開競投，但今次會同時考慮設計內容，該幅5公頃用地，有一半屬公眾空間。雖然有部分人士認為單單看標價是較合適做法，但政府認為雙信封形式招標，透明度及公平性都可以兼顧。而該地皮早一點發展，有利國際金融中心聲譽，對就業情況也有正面作用。

議員石禮謙指出，政府今次以雙信封形式招標，要求發展商分別以設計和地價兩方面提交建議，但設計建議方面的評審是由政府官員負責。他認為，設計方案各花入各眼，當局此舉「好似畀班官員『圍威喂』！」

中環海濱地皮上月初步估計折合估值約550多億至700億元，相信將是本港最貴地皮，他認為政府以此招標方式對待貴重地皮，做法過於草率。石表示將去信發展局，要求當局盡快公開特別是設計建議方面的評審準則。

本土研究社成員陳劍青認為，雙信封形式招標透明度欠奉，未必能保障該地皮獲得最大公眾利益。今次招標並非傳統的價高者得形式，他擔心或令地皮賤賣，影響政府賣地收益，因賣地收益雖落入政府手中，但難保當局因此地皮的賣地收益減少，繼而犧牲及推售其他本具發展房屋潛力的地皮，意圖「賣番夠政府條數」，變相拖慢紓緩本地住屋荒的步伐。

至於同季度推售的另一幅商業用地則在東涌市地段第45號，面積1.23公頃。

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