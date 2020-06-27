網民熱話：男童搭小巴踩座椅校冷氣　網民斥「有意外咪後悔」　

乘坐公共交通工具時，家人應好好看管小朋友，以免發生意外。近日有網民就目擊一名男童乘搭小巴期間，竟踩上櫈上調校冷氣，不止有欠衞生，行徑亦十分危險。惟旁邊的外傭只顧望街外風景，沒有理會男童。有網民就直指一旦發生意外，「家人唔好後悔」。

目擊事件的網民Peggy Chan日前(24日)在Facebook群組「將軍澳主場」貼文，聲稱事發在當日中午近1時半，事主在將軍澳康盛花園乘搭一架開往新都城的小巴。行駛途中，獨自坐在單人座的男童突然起身，站在椅子調校冷氣，期間上上落落4次之多，但同行外傭只顧望窗外的風景，期間只叫了1次男童「坐低」。事主慶幸當時小巴車速不高，沒有造成意外，但貼文最後仍忍不住揶揄男童「好叻仔」，「冷氣都識得自己校」。

網民指男童的行為「好危險」，亦有欠公德心，將座椅弄污，「其實好危險囉，好彩冇發生意外」。有人認為外傭疏忽，但亦有人指責任不在外傭，「家傭是幫忙照顧，佢可以再睇緊啲，但不管父母多忙，教嘅責任始終係父母，或者樓主都可以出口幫人教仔」、「最好小朋友父母睇到，了解吓個仔和外傭出街情况，出事後悔不及」。

網民有話說：

Mickey Fung：要跌鑊甘先知錯

Raymond Lai：一扭軚就飛

Siu Yin Lee：好彩無發生意外

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