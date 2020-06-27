羅致光指保就業申請較預期少　料4至6月失業率逾6%

港府早前推出800億港元「保就業」計劃，以資助僱主支付員工薪酬。勞工及福利局局長羅致光今早(27日)在電台節目表示，第一期保就業計劃有大約67%公司申請，較預期中的70%至80%略低。他認為雖然政府解說很多，惟仍有僱主對計劃的認知程度偏低，有公司考慮到聲譽或打算裁員而不申請，當局在派發資助方面亦遇困難，更有部分公司的個別員工不符計算補貼工資的資格，需要時間調查。

羅又指有約1萬宗僱主申請是在3月31日後才開設強積金戶口，這些公司並不符合申請條件，但仍然提出申請，當局稍後會通知相關申請人。至於有約14萬份自僱人士不符合申請資格而未能獲批資助，他解釋主要是因為申請人不是以「自僱人士」身份開設強積金戶口，或在離職後才開設「個人帳戶」。

對於第2期保就業計劃，羅稱初步傾向沿用第1期設計，甚至可進行微調以惠及更多人士。他解釋，只要不需處理太多資料，並能在合理時間做到，屆時或有空間可輕微調教系統，以幫助部分在第一期計劃中未能受惠的僱主或有關僱員。

另外，他指出香港失業率在未來仍不樂觀，預料7月公布的4至6月平均失業率會超過6%，由於今次疫情是全球性，故認為經濟復甦能力會較差。羅稱在疫情下不鼓勵外傭來港，亦希望香港僱主能與外傭續約，而政府會延長外傭完約後在香港逗留的時間，如果外傭被中止合約，政府亦可以協助找新僱主。