物管支援計劃暫有逾萬宗獲批　涉款3.4億元

港府早前推出「物業管理業界抗疫支援計劃」，向前線物管員工及有關公司發放抗疫津貼。政府公布截至今日(27日)，物管支援計劃已收到約1.15萬宗申請，當中逾1萬宗申請已獲批，涉款逾3.4億港元，料有3.8萬幢樓宇及約8.7萬名前線物業管理員工受惠。

政府在「防疫抗疫基金」下推出「物管支援計劃」，資助合資格私人住宅、綜合用途（即商住兩用）、工業和商業大廈（包括商場）的業主組織或物業管理公司，向前線物業管理員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物業管理公司提供「抗疫清潔補貼」。

政府於5月30日優化「物管支援計劃」，當中資助期延長了3個月至今年8月，而前線物業管理員工可獲取的「抗疫辛勞津貼」的資助名額上限亦已放寬至每幢合資格大廈100個。計劃的截止日期為下月15日，如物管公司和業主組織早前曾遞交申請，則毋須就「優化計劃」再次遞交新申請，民政事務總署或物業管理業監管局會直接與有關物管公司和業主組織聯絡。