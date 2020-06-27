深圳灣成第3個24小時通關口岸　擬年底前落實

本港首個一地兩檢通關的深圳灣邊境檢查站，將延長通關時間至24小時！保安局證實，正推動延長深圳灣口岸的通關時間，計劃先容許私家車24小時通關，然後逐步增加貨車及客流的24小時通關服務，目標是年底前全面落實。屆時，深圳灣將成為繼皇崗口岸、港珠澳大橋後，本港第3個24小時通關的檢查站。

保安局表示，將先讓私家車落實24小時通關措施，其後再擴展至貨車，並計劃於今年年底前全面實施。據介紹，此舉主要是配合兩地人員往來，應付凌晨時分愈來愈多的人流過境需求，並同時配合大灣區發展。

惟當局表示，具體的落實時間及安排會因應實際情況，包括按着疫情的變化，而作出相應調整。若有進一步關於延長深圳灣口岸通關時間至24小時的詳情，會適時作出公布。

資料顯示，新冠肺炎疫情爆發前，深圳灣口岸的通關時間是早上6時半至午夜12時，這個於2007年7月1日開通的口岸，疫情前單日出入境人次約為3至5萬，若轉為24小時服務後，預料出入境人次會進一步上升。

早在去年公布的《施政報告》，保安局已計畫把深圳灣口岸的通關時間延長至24小時，不過，今年剛揭幕，新冠肺炎便席捲全球，港深兩地不但無法增加通關設施，反而因為疫情升溫，港府自2月起先後宣布封閉多個陸路口岸。