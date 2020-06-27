用腳架扑繼父逾10分鐘致臉骨骨折　李偲嫣兒子涉傷人還押

正義聯盟主席李偲嫣與前夫所生的26歲兒子，於昨日(26日)凌晨乘坐李現任丈夫謝鋮浚的私家車期間與謝爭執，並涉拿起相機三腳架襲擊謝達10分鐘，他其後離開並於5分鐘後折返再襲擊謝。李的兒子最終被捕，謝則手及頭部受傷且臉骨骨折，現時仍在醫院留醫。

李偲嫣兒子劉仲朗其後被控一項傷人罪，今早(27日)被解往粉嶺法院應訊。劉暫毋須答辯，裁判官把案件押後至7月24日於屯門法院再訊，以等候事主最新的醫療報告，期間被告需還押。

控罪指，報稱任職廚師的被告劉仲朗，於今年6月26日在元朗八鄉八鄉路非法及惡意傷害其繼父謝鋮浚。庭上所見只有被告一人應訊並表示明白控罪，其母李偲嫣則沒有到庭。

據控方透露，案情指當日被告乘坐事主駕駛的私家車，期間二人爭執，被告先起腳踢事主，再拿起車上的相機三腳架襲擊事主達10分鐘。被告及後乘的士離開，但5分鐘後又折返再用該三腳架襲擊事主5分鐘。及後有人報警，被告最終被捕，事主則送院救治。控方指事主送院後被發現其手及頭部均有瘀傷且臉骨骨折，現時仍在醫院留醫。

辯方今早曾替被告申請保釋，但裁判官蘇文隆指案情嚴重且可惡，最終拒絕被告的保釋申請。