抵港外傭社區播毒風險高　港府遲補鑊研列明不宜家居檢疫

新冠肺炎疫情未止，而未來數星期預計會有逾1.2萬名菲律賓外傭來港工作，當中7000名是新獲聘的外傭，其餘是續約。勞工及福利局局長羅致光今日(27日)在電台節目中表示，過去一段時間從菲律賓抵港的港人，確診感染新冠肺炎的比率大約是0.65%，以此推算，若有1萬名菲律賓外傭來港，當中將有65人可能確診，因此讓外傭留在僱主家中進行家居檢疫，做法並不理想，在社區傳播病毒的風險相當高，他透露局方正與衞生署研究在外傭的「檢疫令」中，清楚列明不適宜家居檢疫。

對於有中介公司和僱主團體希望政府能安排或資助外傭抵港後隔離檢疫。羅指出，僱主聘請外傭，檢疫責任便在於僱主，而疫情下不鼓勵外傭來港，因政府提供任何協助外傭檢疫的措施，都可能間接鼓勵外傭回鄉後再來港工作，導致人流增加，不利防疫及檢疫工作，但政府會向僱主及中介公司提供更多資訊，供他們選擇適合進行隔離檢疫的酒店，而又價錢合理。

羅又呼籲香港僱主暫時不要更換外傭，盡量同她們續約，而政府會延長外傭完約後在香港逗留的時間，如果外傭被中止合約，政府亦可以協助找新僱主。