港版國安法：七一遊行集會遭反對　民主派上訴失敗

「港版國安法」立法在即，有民主派人士計劃分別於明日(6月28日)及7月1日舉辦集會、遊行表達不滿，惟昨日(26日)同遭警方發出反對通知書。民主派人士隨即提出上訴申請。公眾集會及遊行上訴委員會今早(27日)召開聆訊，最終以遊行有違公眾安全、秩序及安全為由，決定維持反對舉辦上述兩場遊行、集會。

新冠肺炎疫情陰霾下，政府早前將「禁聚令」延長至7月2日，限制多於50人的群組聚集。警方昨發出的反對通知書中指出，考慮到疫情及禁聚令等因素，認為舉辦公眾集會或遊行會增加市民染疫風險，並對所有市民生命及健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人權利。

此外，警方在反對通知書中亦提到，去年七一遊行，以及今年5至6月多場公眾集會或遊行結束後，均有暴力事件出現，又認為今次遊行申請非常接近受衝突及暴力事件影響的高風險建築物。

上訴聆訊期間，代表上訴一方的律師郭憬憲強調，法律不能解決政治問題，又指即使委員會最終否決今次上訴申請，仍然會有市民選擇上街，而現時主題樂園經已重開，書展亦如期舉行，反駁警方以防疫為由反對遊行。警務處港島總區警司(行動)張志偉則重申，參與遊行人數眾多，而且路線長達2.55公里，途經多個重要交通過路處，質疑主辦方未能做好管理及落實所有防疫措施。他又指，一旦舉辦遊行後出現未知源頭確診個案，恐怕會出現嚴重的社區爆發鏈。經過約半小時閉門商討後，委員會主席杜溎峰表示，委員會一致通過駁回申請人的上訴申請。

有份申請舉辦今次遊行的東區區議員於上訴聆訊後見記者時，宣布6月28日及7月1日兩場遊行正式取消，但會繼續與其他區議員商討下一步行動。