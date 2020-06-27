團體下月復辦墟市節　促政府完善政策助基層就業

本港失業率攀升至15年新高，失業大軍更突破23萬人。有民間團體本月初於網上進行調查，近9成受訪者欲到墟市購物消費，認為市民對墟市需求龐大，墟市於疫情減退後亦可有效補救地區經濟，促請政府增設墟市區及小販擺賣許可區，並完善墟市政策。團體今（27日）宣布將於下月5日，於美孚萬事達廣場對出復辦「香港墟市節」，以扶助基層就業並推動地區經濟發展。

撐基層墟市聯盟聯同社區發展陣線，本月初於網上收集204份問卷，發現超過8成受訪市民認同墟市能為基層市民提供短期就業機會，並提供較廉價的消費選擇；約8成認為政府應設立墟市支援措施。另外，有近半受訪者有興趣擺檔。

聯盟代表張延指出，疫情後本港經濟下行，失業問題愈趨嚴重，不少失業人士期望透過恒常墟市就業及賺取收入，而市民對低廉消費物品的需求亦會上升，未來將聯同多個團體於各區舉辦超過20場墟市，以推動社區經濟的發展。

不過，社區發展陣線代表陳琬琳指出，申請墟市場地困難重重，不但程序繁複，政府職員亦沒有相關指引，有關申請進度被拖延，促請當局設立固定墟市場地及簡化申請程序，以惠及更多基層街坊。