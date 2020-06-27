家長查詢海外留學增加　有學生決心留港讀護理學

受新冠肺炎疫情影響，部分國家收緊出入境限制，海外留學生未必能如期到外地升學，導致對升學前景感到迷惘，有學生因疫情而對外地升學卻步，亦有學生擔心本地社會環境充滿變數而希望到海外升學。東網記者今日(27日)到九龍灣一個升學展覽視察，發現不乏學生及家長到場了解升學資訊，海外升學的攤位更是人頭湧湧。

應屆文憑試考生梁同學表示，現時香港社會環境充滿變數，擔心在港升學的出路，因而萌生到外國升學念頭，已預先向英國的大學「留位」，不過因擔心疫情，暫時會以本地大學為優先。同樣是應屆文憑試考生的葉同學亦有意到外地留學，首選是台灣，因該地疫情已受控，他認為香港學位競爭激烈，台灣讀書壓力較輕鬆，學費亦較便宜，若未達本地大學入學要求，便會到台灣讀書。

劉同學則未有打算到外地升學，會待入學後再考慮會否到外地交流，認為自己較適應本地學習環境。她又指，因疫情而加深想成為護士的決心，會首選本地的護理學學士。

特意到場為升中五的女兒了解升學資訊的朱太表示，首選是英國及新西蘭，認為疫情總有一天會受控，故先到場搜集資料供女兒選擇。

創智教育國際升學中心資深升學顧問古潔雯表示，因應疫情，不少海外大學均各出奇招吸引學生報讀，例如提早1個月入學「試堂」，若不合心意便可在這1個月內全數退款，同時設網上遙距教學課程，並放寬認證考試類別。她續指，因為海外學校推出這些彈性收生措施，加上香港社會不穩定因素，今年反而有更多家長詢問有關海外升學資訊，其中不少更打算移民。