7.1升旗禮及酒會製作飛起港台　學者料陸續收回製作權

7.1臨近，往年政府都會在當日舉辦升旗禮及酒會儀式，並邀請香港電台（港台）作有關活動的節目製作承辦商，惟近日有消息指港台今年未獲邀請製作節目，屬回歸後首次，港台發言人今日(27日)亦證實有關消息。有學者分析，今次決定與港台近月表現屢受批評有莫大關係，又指7.1升旗禮和酒會有代表官方的象徵意味，估計可能港台現時「唔夠格」參與製作，若港台未有改善，將來政府亦可能陸續收回更多製作權。

據悉，過去多年的7.1升旗禮及酒會儀式都是由港台的一般節目組、公共事務組及教育電視部輪流製作，惟今年卻打破慣例，未被選為節目製作承辦商。港台機構傳訊組總監伍曼儀今日亦向東網證實消息，但她稱不清楚當中原因。

被問到今年未有被邀請會否感到可惜時，伍指沒有特別感覺，往年也是抱住「時間許可做得就做」的心態去接受邀請。至於政府今次撤換製作方的決定會否與「港台風波」有關，伍認為「未必嘅，可能有其他原因都話唔埋」。

對於港台被撤換一事，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，港台在過去幾個月中，節目被批誣衊警方和違反「一個中國」原則，陳猜疑政府今次決定是想向港台發放「未夠格代表官方」的信息，故收回這個象徵官方的獨家製作權。

陳又認為，若港台表現繼續差強人意，未能清晰代表官方立場，相信政府收回更多港台獨家製作權的事件將陸續有來，以藉此削減幫助港台發展的特別待遇。據了解，今年有關節目的製作方將改為無綫電視（TVB）承辦，而東網亦正向政府查詢事件。