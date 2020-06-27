雲南金三角跨境掃毒　截斷上海仔集團販毒路線

國際毒品走私日益猖獗，中國於去年與老撾、緬甸、泰國和越南邊境聯手，進行27次聯合掃毒專項行動，在境外逮捕372名販運及吸毒人員，繳獲1.7噸毒品，有關的生產及出貨路線與本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團所用路線完全脗合。此外，雲南省公安廳周五(26日)表示，今年共破獲毒品違法犯罪案件3944宗，繳獲9.83噸毒品和764.63噸製毒物品。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）去年分析由東盟、區內國家及智庫提供的數據後，發表跨國犯罪組織於東南亞活動的報告，指出有組織犯罪的規模比以往複雜，包括販賣冰毒。報告指由於中國加強邊境保安，迫使販毒集團把製毒工場轉移到緬甸，他們會與民兵及武裝分子合作，製造和走私水晶冰毒及冰毒丸到東亞、東南亞、大洋洲及南亞。

緬甸近年的冰毒製造量大增，大多經撣邦出貨到泰國、中國及老撾，泰緬邊境、泰國及馬來西亞邊境亦是重要的運毒路線。惟去年起泰緬北部邊境加強執法，販毒集團改變運毒路線，開始大量向東面散貨，經老撾運往泰國、柬埔寨、越南，以及由緬甸南部循海路運入泰國中部及南部。

另一方面，雲南省公安廳公布數據顯示，全省去年繳獲31.4噸毒品和2976.9噸製毒物品，佔內地全年繳毒總數的48%。省公安機關近年利用網絡大數據調查涉毒案件，破獲、逮捕、繳毒數量佔涉毒案件總數的3分之1。其中省內檢獲利用物流寄遞販運毒品1.67噸，同比上升近76%。

此外，周五為國際禁毒日，內媒周六(27日)報道稱，雲南昭通、文山、德宏、西雙版納等地先後銷毀早前繳獲的毒品，共17.9噸。其中昭通警方周二(23日)集中銷毀676公斤各類毒品；德宏州銷毀逾4.5噸海洛英、冰毒、鴉片等各類毒品。文山警方周三(24日)共銷毀659公斤毒品；臨滄市銷毀逾7.2噸冰毒、海洛英和大麻；西雙版納銷毀4.9噸各類毒品。上述毒品通過高溫焚燒的方式，進行無害處理，另在運輸、清點等環節上，由有關部門全程監督。