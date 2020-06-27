中大發現確診患者糞便成分改變　真菌量較常人多　

新冠肺炎患者的糞便真菌異常多!香港中文大學一項研究發現，患者的「念珠菌」及「麴黴」為2大顯著增加的真菌類別，亦發現棲息於呼吸道的條件致病菌「黃麴黴菌」 及「黑麴黴菌」，出現於部分患者的糞便樣本，此項研究結果剛於腸胃科全球最權威醫學期刊《Gastroenterology》(腸胃病學)刊登。

今日(27日)是「世界微生物群日」，在每個環境中，微生物會共同生活，稱為「微生物群」，該群對人類健康有一定影響，因此科學家們正不斷探索這些「微生物群」如何與我們共存及互相影響。中大醫學院最新研究發現，新冠病毒患者的糞便成分出現明顯改變，部分病人的樣本驗出真菌異常增加，其中「念珠菌」及「麴黴」為2大顯著增加的真菌類別。

研究團隊於本年2月初至5月中為香港30名住院的新冠患者每星期收集糞便樣本作檢測，直至他們康復出院。研究員利用「宏基因組學」為患者分析糞便樣本，並將之與非患病人士及患一般肺炎人士的樣本作比對，得出結果。

團隊除了發現「白色念珠菌」和「耳念珠菌」的比例增加，亦發現棲息於呼吸道的條件致病菌「黃麴黴菌」 及「黑麴黴菌」出現於部分患者的糞便樣本，而即使他們的病毒檢測呈陰性後12天，2種黴菌仍存留於糞便樣本中。