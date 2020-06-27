港大新學年有限度恢復面授課堂　城大續維持網上教學

港大安排多於90名學生的課堂以網上教學，少於90名及近300名的則進行面授課堂。

疫情期間本港多間大學以網上教學形式取代面授課堂，隨着近期疫情緩和，各院校陸續就新學年課程作出安排。香港大學指，不多於25名學生的課堂會以面授方式教學，而26至90名學生的課堂會在能容納2倍學生的課室進行面授課堂，多於90名學生的課堂將透過網上進行教學；少數有近300名學生的課堂會在能容納800人的港大李兆基會議中心大會堂上課。

科技大學計劃9月中恢復正常教學，校內隔離設施、指定的學生宿舍及校外酒店已準備妥當，供從海外返港、需進行隔離的學生及教職員使用。教育大學表示，已在可行的情況下陸續恢復面授教學，但會繼續檢視最新情況，作出相應安排。校方指，會取消2020/21學年第一學期海外生赴港的交流安排，而本地生前往境外之交換計劃，會視乎情況再作檢視。

中文大學指，正審視各課程的教學需要，以編制合適的網上教學和面授課堂比例，確保教學成效和質素，教師可因應教學需要，採用網上及面授教學模式；校方將採取適當防疫措施，確保面授課堂能保持適當的社交距離，例如限制課室的使用人數、調整座位安排等。

城市大學則指，基於疫情反覆，決定於新學年上學期基本上維持網上教學；教師將會在安排的課室進行教學；學生在獲得課程主任批准下，可選擇回校進入課室上課；若情況出現變化，無法繼續進行面授課堂，會全面恢復網上教學。

亦有大學尚未作出面授或網上教學的決定，理工大學指，部分國家及城市的疫情仍然反覆，校方會繼續密切留意疫情發展，釐定新學年上課及教學安排。校方指將如常安排境外交換生計劃，並會密切留意學生前往之國家/地區的疫情發展，在出發前作適當安排；海外學生來港交換生計劃亦會如常進行。浸會大學亦表示，鑑於全球疫情仍然充滿不確定性，新學年上學期的教學安排，大學會適時與學生和教職員溝通。