政Whats噏：陳方安生禍港當冇事發生？　官媒：邊有咁着數

今年已年屆80歲、被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅「民主阿婆」、前政務司司長陳方安生日前宣布退出政壇。不過，官媒以「禍港頭目一句『退出政壇』就能逃避懲罰嗎？」為題發文，質疑民主阿婆選擇退出政壇嘅時機，同中央政府即將完成審議「港版國安法」有關，提醒佢即使宣布退落嚟，未來都可能要面對「懲罰」。

官媒喺文章中就話，「港版國安法」立法工作正在穩步推進，仲形容喺之前一直氣燄囂張嘅亂港分子，如今都難掩慌亂，仲引述網友啲精警評論，話「國安法一齣，牛鬼蛇神即現形」，更加笑嘲呢班一直同中央政府對抗嘅人士，形容依家嘅情況就係「港毒本是同林鳥，大難臨頭各自飛」。

文章又引述民主阿婆日前宣布退出政壇時，話自己「想要過一段較為平靜的生活」。官媒批評，民主阿婆同其他反中亂港人士過去將香港搞到咁唔平靜，但如今竟然講呢番說話，形容成件事非常諷刺；又質疑民主阿婆過去一直攪亂香港，但就想靠講一句退落嚟就可以當乜事都冇，反問呢個世界係咪真係有啲咁着數嘅嘢呢？

官媒又話，「港版國安法」在港通過在即，強調亂港分子冇可能靠一走了之躲避懲罰，仲引述喺社交平上有網民話，「想走！沒那麼容易！漢奸沒有一個好下場！」

查實自從中央政府宣布制訂「港版國安法」開始，過去有唔少反中亂港人士都開始有啲「縮沙」嘅迹象。就好似同屬「叛國禍港四人幫」嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘(李漢奸)咁，佢早前因組織及參與未經批准的集結及非法遊行等罪名被捕時，就話過可以同一眾年輕人一齊行民主路，覺得舒服晒；但佢日前接受外媒訪問時，又鬧爆提倡攬炒嘅人係一無所知。唔係李漢奸係咪因為驚咗「港版國安法」，所以嚇到前言不對後語呢？

另外，被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英，佢涉嫌喺舊年8月至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，早前被捕及控以多項罪名。佢日前接受日本雜誌訪問嘅時候，亦都話覺得自己嘅情況唔樂觀，仲話估計自己或者會被判囚6個月添！