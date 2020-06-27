駿洋邨準租戶憂疫情反覆　8月都未能入伙

政府雖宣布於下月底停用火炭駿洋邨作為檢疫中心，並預計租戶可於8月及10月分批入伙；惟不少準租戶仍擔心政府以疫情反覆為由，出爾反爾再徵用該邨，令他們入伙之日一拖再拖。有長者準租戶直言擔心得難以入腄：「一直為入伙擔心到精神困擾，依家最驚政府反口！」

政府徵用駿洋邨作為檢疫中心逾4個月後，終於交代下月底停用，並徹底消毒單位交還房屋委員會。東網記者視察該邨時發現有工人將大量木床架及衣櫃等從單位搬出，為整理單位作準備，而屋邨公園及遊樂場等公共設施則仍在趕工。

60多歲的準租戶梁太與七旬丈夫輪候公屋逾3年，目前2人以月租9000港元住在荃灣舊樓。她指家中蟲鼠為患，心想2月入伙駿洋邨後，終於不用再捱貴租及可轉換環境，可惜遇上疫情令安居日子延遲，「等得太耐，擔心到晚晚瞓唔到！」她最憂慮政府再因疫情而反口，令她上樓無期，「依家有返希望，亦希望盡快上到樓。」

駿洋邨準租戶權益關注組成員陳偉雄說，大多租戶原本希望下月入伙，如今擔心8月才有首批租戶入住，屆時因未趕及裝修，而子女仍須在新學年跨區上學。沙田區議員麥梓健建議政府盡快交代詳細安排，如交鎖匙及簽租約日子，以及消毒單位等細節，令居民安心。他同時希望當局能訂立入伙目標，提早於開學前安排全數租戶入住。