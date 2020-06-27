政Whats噏﹕7個鐵路項目5個冇影　陸頌雄孖公眾狂插陳帆港鐵

港鐵工程醜聞不斷，又超支又延誤。議員陸頌雄睇唔過眼，打算將問題搬上枱面，喺嚟緊嘅香港鐵路未來發展線上論壇，連同公眾一齊狂質政府同港鐵。

線上論壇由工聯會轄下嘅工會舉辦，主題係「香港鐵路工程，這麼近那麼遠」，起得好應景，事關鐵路工程一拖再拖。屆時運輸及房屋局局長陳帆同港鐵行政總裁金澤培同台，再加上喺自己主場，陸頌雄可以去得更盡，佢打算到時問有關《鐵路發展策略2014》嘅進度，事關當時計劃起7個鐵路項目，但過咗6年只係得東涌西延線同屯門南延線已經交上立法會。陸頌雄大批其餘5個項目「冇影」，話做唔到嘢都應該同公眾解釋。

陸頌雄話原本打算喺立法會鐵路事宜小組委員會最後一次會議問政府，但佢話對方講法好隱晦，話「總之有啲嘢卡住」，所以佢決定一於喺論壇問清楚仲好，加埋市民一齊表達意見。

鐵路工程不斷超支延誤，佢話立法會見到工程超支就唔想批，結果再影響進度；跟住工程延誤要承擔加價成本，超支情況又更加嚴重，成件事就「無限loop」，佢打算喺論壇分享埋有關關注。