觀塘民政處撤展覽場地申請　區議員不排除與反修例有關

反修例風波逾1年仍未平息，觀塘區議員龔振祺早前以「促進社區和諧」為由，向觀塘民政事務處申請場地舉辦反修例周年展覽，有關申請亦於今年3月獲該處批准，惟龔昨日（26日）在其社交媒體發貼，指民政處昨以「經審視你所發布的宣傳信息內容，認為活動不符合公眾利益」為由，撤銷場地租用申請。龔今日（27日）回覆東網查詢時堅稱展覽的性質中立，不明白申請為何會遭撤銷，但他不排除處方是因為擔心展覽會出現反修例歌曲表演所致。

翻查龔的社交媒體，發現其於周三（24日）發出一則宣傳展覽的貼文，而隨貼附上的一張宣傳海報有「抗爭藝術品展覽」的字眼，亦挑選了「救護車駛入反修例遊行隊伍」及「獅子山人鏈」的相片。

有關海報未知是否民政處最終撤回場地租用的導火線，因在處方發給龔的信件中可見，該處認為其所發放的宣傳信息與當初申請場地時「促進社區和諧」的表述不相符，且未有向處方提出改動申請，故撤銷場地租用。

據了解，展覽內容包括樂隊表演、不同政見嘉賓的講座和街頭術藝者表演等，但未有列明演出團隊的名稱。問到樂隊表演會否涉及反修例歌曲時，龔表示，搞手及民政處皆未曾過問表演項目的內容，惟龔猜測不排除處方擔心表演中含有反修例歌曲而取消場地申請。東網正向政府查詢撤銷場地租用的詳情。