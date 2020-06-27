患病內地婦滯留香港機場15日　無藥物感徬徨

繼東方報業集團獨家踢爆阿聯酋航空大疏忽後，一名患有心臟病及糖尿病的內地婦，本月13日由英國抵港欲返內地珠海時，因本港防疫措施不容許非香港居民入境，劉無法經本港返回珠海，至今日(27日)已滯留15日。東網正就事件向機管局及衞生署查詢。

阿聯酋航空早前未有檢查清楚旅客入境及轉機等資格，接載11名旅客由杜拜抵香港國際機場，欲轉機往內地，令他們滯留轉機大堂5日，同機其後有26名乘客確診新冠肺炎。有內地網媒報道，一名劉姓婦人目前亦滯留本港機場。劉婦半年前購買機票，由英國返回香港，並欲在香港返回珠海，惟目前無法經香港返回珠海。

劉婦每日在社交平台向外界求助，稱曾要求機場人員把她「押送」回港珠澳巴士卻被拒，更曾要求送往檢疫亦被拒，更無法轉乘航班回內地，只能滯留機場。劉又指自己有心臟病及糖尿病，每日要注射胰島素及吃藥物，現時只靠航空公司提供的樽裝水及梳打餅維生，幸有陌生人向她提供食物及口罩等。

原本她睡在椅子上，後來因有人搬走椅子，只能睡地下，其後雖獲發毛氈，但因現場環境十分冷，現時長了紅疹。據了解，她稱平時需服用的藥物已吃完，極需補充藥品，現時十分徬徨。