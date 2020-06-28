長遠減碳策略諮詢完結9個月　環團批政府「歎慢板」未交報告

為制訂2050年的長遠減碳策略，環境局轄下可持續發展委員會去年展開爲期3個月公眾諮詢，冀集思廣益訂立減碳策略，諮詢期早於去年9月結束，但至今卻「只聞樓梯響」，未有公布任何結果及建議。環境局諉過於疫情而令機構須花較長的時間撰寫報告書，指委員會正分析意見，稍後將提交建議予政府，會盡快公布結果。有環保團體則批評，政府「歎慢板」，希望能盡早訂立較進取的減碳目標，顯示本港減排決心。

可持續發展委員會去年6月起就長遠減碳策略展開公眾諮詢，是次諮詢不再如以往般訂立減碳目標，而是提供多個不同場景，交由市民選擇要達致不同碳排放量時該如何取捨，諮詢文件中又提及，區域合作將是減碳的常用方法。公衆諮詢去年9月結束，至今已9個月過去仍未有任何結果公布。

環境局回覆指，委員會收集到相當大量的公衆意見，但由於受到疫情等因素的影響，獨立分析及匯報機構須花較長時間進行整理、分析及撰寫報告書。委員會考慮獨立分析及匯報機構的報告書後，會向政府提交建議，而政府在收到委員會的報告書後，會盡快公布結果。

委員之一的世界綠色組織行政總裁余遠騁指出，疫情期間因在家工作等原因，令報告書的撰寫有所延誤，但了解到委員會正分析意見，稍後將提交建議予政府。他透露，未來的減排目標未必再是一個數字，而是希望教育公衆在生活中調節達致減排，但對於企業，他建議可為企業訂立一個清晰的減排目標，以配合企業制訂環境社會管治政策。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則批評，政府工作「歎慢板」，希望能盡早訂立較進取的減碳目標，顯示本港減排決心。