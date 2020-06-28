何仲平角逐連任醫學會會長　冀加大遠程醫療發展

海外醫生豁免實習方案、修例風波、新冠肺炎疫情，兩年間對本地醫學界造成一波又一波的考驗!在人口老化、著重基層醫療的年代，內地應用得如火如荼的「遠程醫療」技術，在本港仍遠遠落後。任期即將屆滿的香港醫學會會長何仲平，願景希望「遠程醫療」技術能在香港大加發展，能惠及行動不便的市民可在家診症，並從各方面修補外泄病人私隱的漏洞，期望為醫學界帶來新突破!

何仲平接受東網訪問時指出，擔任醫學會會長2年均處理政治風波，上任後的抱負一直都未能實現。在半年修例風波中，他看到不少年輕醫生甚或醫學生主動走到前線救援，亦曾多次走到示威現場視察，看看急救裝備是否充足，了解警民對峙的情況，然後舉辦不同的工作坊，教導急救員如何在現場隨機應變，並多次詢問警方關於催淚水的化學成分，從中作出更多的救援部署。

他說，即使後來有大量醫護人員被捕，該會亦日以繼夜地跟進他們的狀況。雖曾被會內成員批評，作為會長的他「不作聲」，但何認為至今沒有1名醫護人員被檢控，不能因此盲目地反對抗議，需要基於實際情況表態，「若果他們是因為救人而被檢控，我一定會出聲。」

直至本年2月初，本地醫護人員對於政府封關一事無動於衷，於是發起罷工。何仲平認為，加強邊境管制是有必要性的，但未必需要一刀切，從現時確診個案只有1000多宗，認為港府分階段的封關措施是有效的。雖然澳門的確診人數遠低於香港，但考慮到香港有大量的跨境學童或中港商務人士來往，因此不能相提並論。至於罷工一事上，何對此仍然有很大的保留，認為醫生的角色應該是中立，「不論該人的立場是黃還是藍，香港人還是內地人，我哋都一定要救。」

何指出，這2年的會長職責一直處於「救火」工作，心底裏希望遠程醫療科技能在本港「大鳴大放」，雖然醫委會去年12月訂立遠程醫療指引，但本港相關技術仍未純熟，甚或仍落後於內地。現時視像診症仍有其局限性，例如涉及病人的私隱未完全得以保障，希望再度連任會長一職，利用未來2年時間，對遠程醫療技術更全面的推廣，讓非緊急病人可透過視像科技診症，大大提升本地基層醫療。