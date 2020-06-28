全球1000萬人確診新冠肺炎　籌得69億美元研疫苗

根據Worldometers實時統計數據顯示，截至本港時間周日（28日）早上，全球新冠肺炎確診病例數已超過1000萬例，累計死亡病例數逾50萬宗。其中，美國累計確診257.7萬例，累計死亡12.7萬例，排名全球首位。

據統計，從4月3日全球新冠肺炎累計確診病例100萬例到如今翻10倍至1千萬例僅用時86天，而從6月8日到6月22日，全球累計確診病例數從700萬到800萬再到900萬均用7天，從6月22日到6月28日，全球新增100萬病例數僅用時6天，較之前速度進一步加快。

惟根據美國約翰斯霍普金斯大學的統計數據，截至目前，全球新冠肺炎累計確診病例約994萬宗，全球累計死亡病例為49.7萬宗。

另外，國際公益組織「全球公民運動」（Global Citizen）及歐盟委員會倡導的「為我們的未來團結」（Unite for Our Future）全球籌款活動，上周六（27日）正式結束。40個國家及地區政府派員出席活動峰會，宣布為應對新冠肺炎籌得共69億美元（約538億港元），用於病毒測試、疫苗開發及支援貧窮國家應對疫情等。籌款活動最後在一場為時2個小時的網上音樂會後畫上句號。

【全球最多確診病例的10個國家】（截至香港時間周日早上9時）

1/美國：約260萬人確診；12.8萬人死亡

2/巴西：131萬人確診；5.7萬人病歿

3/俄羅斯：62.7萬人染疫；近9000人病亡

4/印度：約53萬人確診；逾1.6萬人死亡

5/英國：逾31萬人確診；4.3萬人病死

6/西班牙：逾29.5萬人確診；2.8萬人死亡

7/秘魯：27.5萬人染疫；逾9000人死亡

8/智利：26.7萬人確診；5300人死亡

9/意大利：24萬人確診；3.4萬人病歿

10/伊朗：22萬人染疫；逾1萬人死亡

【全球新冠肺炎確診數增長時序】

2020年

1月19日：100宗

3月6日：10萬宗

4月3日：100萬宗

4月15日：200萬宗

4月28日：300萬宗

5月9日：400萬宗

5月21日：500萬宗

5月31日：600萬宗

6月8日：700萬宗

6月16日：800萬宗

6月23日：900萬宗

6月28日：1000萬宗