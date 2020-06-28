東方日報A1：美制裁第一擊　停發相關京官簽證

「港版國安法」推行在即，美國展開對華制裁第一擊。美國國務卿蓬佩奧前日宣布，北京政府持續削弱香港人權和基本自由，因此將對有份參與的中共官員實施簽證限制，其家屬亦可能受影響。中國駐美大使館表示，堅決反對美方的錯誤做法，要求對方停止干涉中國內政；《環球時報》總編輯胡錫進則在Twitter嘲諷，美國疫情嚴重，沒人想去，簽證大可留給黎智英及黃之鋒等反中亂港分子。

美國國務院在聲明中，批評北京政府向特區政府施壓，拘捕支持民主的人士，持續削弱香港的人權和基本自由，是違反一九八四年的《中英聯合聲明》中，給予回歸後香港高度自治的承諾，美方再次促請中方實踐聲明中對香港的承諾。蓬佩奧指：「總統特朗普曾承諾會懲罰打壓香港自由的中共官員，今天我們採取行動。」他表示，華府將持續關注及回應香港發生的事件。

被視為直接負責或有份參與削弱香港高度自治或違反人權的現任或前任中共官員，將不能進入美國，或會受到入境限制；他們的家人亦可能會受到同樣的簽證限制。聲明中未有點名針對哪些官員，而彭博社則引述華府消息指，受制裁的中共官員人數是「單位數」；而華府於人大常委今日開會、預料審議港版國安法前公布簽證限制，目的是向北京傳達訊息。

中國駐美大使館的聲明強調，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，又指國家安全立法是中央權力與責任，亦是國際通行實踐，立法針對極少數嚴重危害國家安全的行為及活動。聲明又指，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法與《基本法》，不是《中英聯合聲明》。隨着香港回歸，《中英聯合聲明》中規定與英方有關的權利與義務，都已經全部履行完畢，美方無任何法律依據，亦無任何資格援引《中英聯合聲明》，對香港事務說三道四。

外交部駐港公署發言人批評，美方誣衊中國中央政府「破壞」香港高度自治，完全是顛倒黑白、自欺欺人，強調中國政府推進香港國安立法的決心堅定不移，堅決反對美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務，並正告美方立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。

官媒總編輯胡錫進同日在貼文上嘲諷蓬佩奧「太逗了」、「別自作多情了」，指美國現時是疫情最嚴重的國家，「留着你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去」。

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