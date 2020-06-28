我有正能量：「裳」現風采　社企用愛為長者創作時裝

愛美是人的天性，無論3歲還是80歲，都不能抵擋一件漂亮衣服的誘惑，即使是長者亦希望穿上稱身又漂亮的衣服，與一眾好友聚會。但現時坊間較少專為長者而設的服飾店，加上老人家年紀大，身形開始「縮水」，往往衣不稱身，失去自信。有社企於是免費為長者改衣，更舉辦長者時裝展，讓他們可以「活到老，靚到老」。

社企裳樂匯坊（Sew On Studio）由本地設計師駱麗明（Winsome）在3年前與一群志同道合的時裝從業員共同創立。疫情前，逢星期五他們會舉辦「縫補寶」活動，約40名擅長縫紉的義工為長者修改或縫補衣不稱身的服飾，製作完成後，義工翌日便會將服飾送到長者中心，並只象徵式收取1港元「改衫費」。「件衫修補咗之後，佢哋會多咗社交，減少隱蔽機會。」Winsome指，「縫補寶」是機構其中一個核心項目，目的是希望透過修改衣服，提升長者自信，義工亦可在縫紉過程中學會與人溝通及珍惜「舊物」。

Winsome指，過往有受助婆婆的羽絨需一次過修短6吋，「件衫係佢個仔喺美國買畀佢，嗰日佢拎落嚟改，件衫大到頂帽係笠到遮住咗對眼。」Winsome表示，他們會盡量滿足長者的改衫要求，但受材料及版形影響，並非所有衣服都能「大改造」，例如把西裝外套由加大碼改為細碼便難以做到。

在設計長者衣服時，實用和方便是必要條件，故工作室通常會為長者衣服加設拉鏈及口袋等，方便長者穿着，但不會用指定顏色和款式局限長者的衣着風格，「有啲人會覺得長者衫都係樸素啲、沉色啲，但其實一件衫本身係冇年齡限制。」Winsome認為長者都可以時尚，兩年前更舉辦長者「時裝騷」，邀請一群獨居長者如模特兒般在台上走貓步。

Winsome憶述，當年的時裝騷舉辦日期適逢是一名伯伯的生日，伯伯對表演期待已久，希望能夠穿上特別訂造的黃飛鴻衣服上台，惟伯伯患有心臟病，義工擔心他情緒過於波動導致病發，不讓他上台。Winsome力挽狂瀾，並陪伴伯伯壓軸上台，從中協助他穩定情緒，「我覺得呢個對於佢嚟講係最好嘅生日禮物，雖然我冇畀錢買禮物畀佢，但我盡我嘅能力帶畀佢一個難忘嘅時刻。」

「我同你都會老，人只會愈嚟愈老，返唔到轉頭。」機構的服務對象以長者為主，因Winsome認為人人終有年老的一日，但很少人會真正關心長者的需要，所以她希望由自身出發服務長者，並把關愛長者的概念傳承下去，「有義工會帶埋仔女一齊嚟幫手改衫、拆線，我希望每一代人都可以做，唔只係我哋呢一代人。」

Winsome亦希望透過平台栽培更多本地時裝設計人才，並創作既環保又能貢獻社會的作品，「我哋嘅宗旨係create fashion with love（用愛創作時裝），最大希望係想獲得我哋產品或者服務嘅人可以擁有快樂。」

裳樂匯坊主打衣服縫製服務，疫情初期亦大派用場。當市面上一罩難求，設計師胡曉恩（Ann）和Winsome萌生起設計布口罩的念頭，希望可以幫助長者渡過難關，於是聯絡香港大學化學系博士鄺士山（Dr. K Kwong），合作研發口罩。

研發環保又具保護性的布口罩並非易事，Ann坦言過程中最困難之處，是確保布口罩具防菌及防疫功能，「我哋都會驚用咗啲唔能夠吸入嘅物質，反而害咗人。」幸好，Dr. K Kwong提供專業化學知識，加上她們的車衣經驗，最後成功製作出可更換濾芯，並可重用的本地布口罩，更在網站免費提供口罩紙樣，讓市民自行縫製，「我哋希望喺疫情期間，不論有錢定冇錢，人人都有口罩戴。」

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