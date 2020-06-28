探射燈：職安健法例阻嚇不足　判監禁亦緩刑

本港近月發生多宗致命工業意外，當中涉及高處墮下、被金屬材料擊斃等。近年工業意外增多，去年上半年便錄得4600多宗工業意外，包括11宗致命個案，但違法僱主平均只被判罰約2萬港元，職安健法例判刑及罰額偏低一直被受批評，而勞工處方去年提出初步修訂建議。

根據現行法例，僱主有責任確保僱員工作時的安全及健康，違者一經定罪，可處罰款最高2000港元至50萬港元不等，監禁刑期由3個月至12個月不等。但翻查去年立法會文件，法例自生效至今，只有3宗個案曾被法庭判處監禁緩刑，並沒有任何罪成者被判即時入獄。

政府去年初提出檢討職安健法例，建議將最高罰款額由50萬港元大幅增至300萬港元，最高監禁刑期由6個月提高至2年；嚴重致命或受傷個案則建議可公訴罪行提出檢控，最高罰款金額與被定罪單位的營業額掛鈎，定為營業額的10%或600萬港元，以較高款額為準。

「工傷死咗人都係罰一萬幾千，完全冇阻嚇力。」議員陸頌雄批評以往職安健法例罰則及判刑偏低，認為局方提出修改罰款額及監禁刑期十分合理，希望政府可以加快立法程序，切忌「一拖再拖」或不了了之。議員邵家輝則認為並非所有意外因僱主疏忽造成，僱員亦有責任，如部分工人沒有佩戴安全帶終釀成意外，僱主因此要承受巨額罰款並不合理。

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