探射燈：焗戴口罩熱到發燒　戶外工作搵命博

炎炎夏日，戶外勞動階層戴口罩開工，隨時中暑。東網記者日前在各區量度環境溫度及工人體溫，有垃圾站錄得近攝氏40度，工人每日「大汗疊細汗」；有送貨的速遞員更達「發燒」體溫。工會直指近月已有多宗難抵炎熱天氣猝死個案，擔心今年中暑數字會急升；法律界人士及業界均指相關條例已不合時宜，且指引不清晰又難跟足，對僱員欠缺保障。

從事電纜鋪設工程的鍾先生指，在炎熱天氣下戴口罩工作既不方便又翳焗，他又指去年有工友1周內中暑3次，他亦曾因中暑抽筋而早退。公司規定員工每天早午各有15分鐘休息時間，但工人可按身體狀況休息。日前下午約5時地盤量度得約攝氏36度，而鍾的體溫則有攝氏37度。

荔枝角工業區正午錄得逾攝氏35度，速遞員林先生體溫更錄得攝氏38度，他稱會多喝水或盡量在陰涼地方休息。同日旺角一垃圾站錄得攝氏39度高溫，有清潔工人表示公司每日提供兩個口罩並不夠用。

「我哋上個月都處理咗3、4單由炎熱天氣引起嘅猝死個案。」香港地盤雜項人員工會主席周聯僑擔心今年中暑人數會上升。他指現時地盤未有強制性戴口罩，而政府及建造業議會推出的炎熱天氣下工作指引，周坦言「有好過冇，但難跟足」。

食環署職工權益工會副主席李美笑批評現行炎熱天氣工作指引模棱兩可，沒有劃一標準，執行上因人而異。香港快遞貨運從業員總會亦認為指引只屬勸喻性質，未有硬性立例規定，難保障戶外工作者權益。

議員陸頌雄指現行職安健法例無法保障工人權益，東主責任和中暑定義不清晰，讓人無所適從，亦未有將中暑納入職業病保障範疇內，讓中暑工友無法獲得應有保障。

心臟科專科醫生梁達智表示，戴口罩在高溫下從事戶外勞動工作可能會阻礙呼吸，造成呼吸困難及降低血液含氧量，故不建議患心血管疾病或高血壓人士戴口罩從事戶外工作。

勞工處回覆指，每年4月至9月會於進行大規模巡查，去年發出26封書面警告。發言人又稱，《僱員補償條例》訂明僱員若在受僱工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡（包括中暑），一般情況下都會被視為工傷，僱主須負起補償責任。

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