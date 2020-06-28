堅拒設免供款及審查失業援助金　羅致光：全世界都不會做

坊間有聲音敦促港府派發有時限或一次性的「臨時」失業援助金，幫助失業人士面對受疫情影響的經濟困局。勞工及福利局長羅致光今早(28日)於網誌表示，政府經多年考慮與研究後，不認為失業保險是取消對沖的一個選項。他指，主張設立臨時失業援助金的人士，對未來經濟和失業情況過分樂觀，會令此政策由「臨時」變成「恒常」。他又認為全世界都不會成立毋須供款、毋須經濟審查的失業援助金，亦看不到為何香港要做。

至於成立供款式的失業保險，羅認為需考慮是否減低僱主在遣散費或長期服務金的承擔、及如何減少道德風險及加強就業保障。同時要考慮對勞動市場生態、僱員僱主的行為等，更要重新考慮取消強積金與遣散費或長服金對沖的安排。

羅又指，所有政策都有改善的空間，但強調要按部就班，政府計劃年底前向立法會提交取消強積金「對沖」法案，當中提出透過立法成立的「專項儲蓄戶口」，作為實質的資金撥備用途。他解釋，由於專項戶口是僱主的資產，故使用時沒有失業保險或基金池的道德風險，亦減低僱主在有需要裁員時現金流不足的危機。