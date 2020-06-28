中環紅磡渡輪復航　市民指有冷氣舒適惟嫌$9收費貴

往來中環及紅磡的渡輪航線今日(28日)復航，早上7時半的頭班船，已有近70名市民在紅磡碼頭等候上船，排頭位的15歲林同學是「交通迷」，清晨5時已到達碼頭等候，坦言期望此船的體驗比天星小輪更好，亦有市民讚揚航線令生活更便利，惟船費略貴，冀船公司能調整收費。

家住紅磡的劉女士與7歲的兒子乘搭頭班船，兒子對首航感興奮，清晨未夠6時已起床預備，認為是在疫情及社會暴力事件過後的一件喜事，航線亦為市民帶來方便。劉笑言日後兒子可能每星期要搭一次。

住在大嶼山的鄧先生與友人吳先生亦結伴前來乘搭首班船。吳先生認為此航線比天星小輪穩定，市民亦有多一個選擇，並有助紓緩過海的交通，「一般要經海底隧道(過海)或者到尖沙咀坐船」。鄧先生認為此航線有冷氣很舒適，不過船程只有10多分鐘就需收費9港元較貴，期望船票價格可以調整，「天星小輪都係大概3蚊」。

珠江船務轄下富裕小輪董事總經理曾宇表示，期望為市民帶來穩定且舒適的體驗，並在船身加上維港景色的圖畫，紅磡及中環碼頭亦有圖畫及加裝特色椅子，又設有無線上網，未來亦計劃引入環保船及在碼頭加裝太陽能電池。他預計此航線的每日載客量約為1600人次，而每程船可載190人或130人，視乎船的種類。

珠江船務董事局主席黃烈彰指，疫情下招聘工人、船員及購置設備的進度有所影響，幸好在兩個多月完成籌備。他對每日1千多的客量感樂觀，亦會視乎客量考慮加開班次。

此來回紅磡和中環的新航線全程約16分鐘，周一至周六繁忙時段時20分鐘一班，非繁忙時段30至50分鐘一班，而周日及公眾假期則全日維持40至50分鐘一班。此航線1965年開始行駛，服務市民46年後，曾於2011年停航。