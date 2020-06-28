半年接1.5萬宗港人滯留外地求助　入境處指部分地方鮮有聽聞

新冠肺炎大流行，多國相繼推出封城鎖國措施令不少港人被迫滯留外地，入境處今(28日)透露，今年1月至本月24日，該處協助在外香港居民小組共接獲超過1.57萬宗來自全球各地的港人求助，高峰期曾於一小時內收到逾400宗求助，需啟動協助在外香港居民24小時熱線(852)1868全數46條線路應對。

政府今介紹入境處協助在外香港居民小組的工作，透露該小組的正常編制只有26人，疫情爆發忽然出現海量求助，該處立即調撥及增加人手，總入境事務主任鄺慧賢說：「這數月增援的人手約有500人。有派往外勤的、有接聽來電的、有協助接收電郵求助的，工作確實很具挑戰性。」

高級入境事務主任梁慶華表示：「收到求助後，我們會第一時間聯絡中國駐當地大使館或相關機構了解最新出入境管制措施。同時，也需聯絡本港的相關決策局，研究安排專機接載他們的可行性。若未能短時間內安排他們離開當地，則要考慮如何給予在地支援。」由於部分求助人身處地點鮮有聽聞，部分個案往往花更多時間處理，加上不同個案位處不同時區，該小組人員不時要通宵達旦提供協助。

疫情以來，該小組先後參與政府多次協助港人撤離計劃，包括從日本撤離鑽石公主號郵輪乘客、滯留湖北武漢的港人，其他地區還有秘魯、摩洛哥、印度、巴基斯坦、尼泊爾以至孟加拉等。