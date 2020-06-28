教育界稱對學生執行國歌法應法理情兼備　並以情為先

國歌法於刊憲生效後，教育局早前向全港中小學發出通告，列明於元旦日、七一、十一等特定日子須展示五星旗和區旗及奏唱國歌。津貼中學議會當然執委林日豐今早(28日)在電台節目表示，會用平常心看待局方指引，並提到學校過去一直有做相關工作，亦看不到執行上有太大困難，但強調若需改善會逐步處理。

他提到，現時社會分歧大，而學校是社會的縮影，學生對個別事件的看法可能有分歧。他認為分歧未必是針對國歌及五星旗，而是涉及價值觀，惟有關情況學校未必可以全部處理，遇到校方處理不到的情況，會尋求教育局的協助。他又指對學生執法要小心，因他們心智仍未成熟，但重申會法理情兼備，並先考慮「情」的元素。

教育評議會主席何漢權在同一節目中稱，中小學及幼稚園學生都應明白，每個國家都有國歌，校方亦應深入淺出、按學生級別作教導，讓學生知道對國歌的尊重是必然。就局方的指引，他稱學校有兩方面反應，有聲音指容易執行，但亦有意見關注當中提及或可交予警方處理的部分，形容「手掌是肉，手背是肉」。

同場的輔導教師協會副主席何玉芬則認為，指引中提到的輔導工作需慎重處理，因社會現況已大有不同，成為校方的擔憂。她又認為教育工作者並非執法者，若學生有問題，應以教育角度了解事件，令學生明白事理，及可在安全環境下成長。