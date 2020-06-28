民政處拒批反修例展覽場地申請　觀塘區議員擬索償

有觀塘區議員早前擬租用社區中心舉辦反修例風波相關的展覽，惟觀塘民政事務處認為區議員的宣傳訊息與當初申請場地時的表述不符，拒批租用場地。觀塘區議員龔振祺批評民政處打壓區議會，正考慮從小額錢債審裁處向民政處索償，以及嘗試再次申請該場地。

根據觀塘民政事務處發予龔的信件中指出，該處認為龔所發放的宣傳訊息與當初申請場地時「促進社區和諧」的表述不符，且未有提早向處方申請改動，故撤銷場地租用。

龔指，兩星期前民政處亦無反對展覽，只要求場內不得超過200人聚集，但前日(26日)收到民政處職員來電稱拒絕批出場地，他估計與社交平台發放的宣傳訊息有關，事後曾致電民政處聯絡小組但不獲回覆。他批評民政處代表政府打壓、孤立區議會，形容是「白色恐怖」。

至於展覽的後續方案，龔指會嘗試再度申請同一場地，亦會考慮從小額錢債審裁處向民政處追討賠償。另外，他指28位觀塘區議員亦會譴責民政處，以及在下次區議會大會中討論本次事件。

據龔早前發放展覽宣傳單張的資訊，該展覽原定於今日(28日)於油塘社區會堂舉行。