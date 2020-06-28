兩地隔離28日難返港覆診　政黨倡增撥健康碼予居內地港人

新冠肺炎疫情緩和，港府計劃推出「港版健康碼」。消息指，初期將設有配額，首批可申請人士包括港商、跨境學童及中港司機等。有政黨稱強制檢疫措施影響在內地居住的香港長者回港覆診，要求政府為他們，以及有緊急需要的港人撥備配額。

入境中港兩地各需要隔離14日，工聯會理事長黃國指，許多在內地定居的長者難以忍受往來兩地，合共長達28日的隔離安排，部分人在香港已沒有居所，無法負擔隔離開支，有長者已長達半年未有回港覆診取藥，擔心會影響長者的心理和生理健康。黃表示，現時「港版健康碼」計劃名單側重經濟活動，促請政府急市民所急，撥備配額予居內地港人，同時開放名額予因探病、問喪等須到內地的港人。

工聯會2月起，承辦了政府為內地港人寄藥的服務，將醫院處方藥物寄到內地，目前已為11300人寄藥，但每星期只能處理400宗個案，未能滿足龐大需求。另外，海關6月起就寄送藥物的劑量設限，為服務增加制肘。

謝先生居於廣州的太太，有長期病患，每隔3個月須回港覆診，但受疫情影響未能返港。謝初期曾透過此計劃向太太寄藥，惟及後因該黨積壓個案增加，未能寄送其妻的醫院處方藥物。他又擔心太太久未覆診，未能知悉其健康狀況，希望政府能及早推出健康碼，讓太太可以回港覆診。

工聯會又促請港府將寄藥服務名額倍增至每周800人，並與相關部門協商，研究以內地醫療系統解決港人藥物問題，或者落實內地認可的醫院可使用香港註冊藥物。