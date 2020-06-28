傳再有越南客滯留香港機場3個月　專家憂交叉感染

繼東方報業集團早前獨家踢爆阿聯酋航空因疏忽，致11名旅客滯留香港國際機場後，昨日（27日）再有一名患有心臟病及糖尿病的內地婦滯留至少15日。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今（28日）表示擔憂，指機場或沒有足夠地方分開隔離每名旅客，群體式隔離或會引致交叉感染，而旅客到處徘徊亦可能因接觸其他旅客而染疫，繼而把病毒散播出去。梁建議政府重新檢討轉機政策，並考慮限制高風險地區人士在港轉機。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富指出，機場禁區近月來不時有旅客滯留，並舉例指早前有一名來自越南的旅客，原定本年3月從加拿大出發，經香港轉機返越南，惟由於航班延誤而趕不及轉機，其後遇上越南封關，被迫滯留香港機場3個月，至今尚未離開。惟禁區範圍較大，加上部分座椅隱蔽，難以估計滯留人數。

李又指，即使滯留旅客獲安排於隔離區，但仍可自由活動，包括到餐廳及洗手間等地方，認為香港機場管理局應通知員工其確實位置，避免員工進入。