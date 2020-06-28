修例風波：港獨組織召集人陳家駒棄保潛逃　fb發文首認已離港

繼本土民主前線前成員黃台仰、李東昇潛逃外地後，去年涉參與非法集結的「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，據悉他已棄保潛逃，目前可能匿藏歐洲。他在個人社交網站發文，指出雖然已離開香港，但並不代表自己已經放棄，希望見證「香港獨立」時可以回港。

陳家駒今日(28日)在Facebook發文，承認自己已離開香港，但聲稱離開並不代表自己已經放棄，又稱不願意再見到香港的年青人受苦，呼籲他們留有用之身，待英美公布逃走方案時離開，因為未來的香港更需要他們，希望「見證香港獨立」時可以回港。

陳家駒去年6月10日涉參與非法集結被捕，保釋期間每周須到警署報到一次，但本月4日，陳家駒沒有按時到秀茂坪警署報到。現年30歲的他曾加入公民黨，於2018年成立「學生獨立聯盟」，後改稱為「香港獨立聯盟」，主張香港獨立。

除陳家駒，香港涉及示威活動的棄保潛逃個案早有先例，包括本土民主前線的黃台仰、李東昇及李倩怡，便曾因參與2016年的旺角暴動案，分別被控以煽惑非法集結、煽惑暴動、襲警或暴動等罪名，他們於2017年1月至11月間，先後棄保潛逃到德國或台灣。