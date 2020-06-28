網民熱話：闖行人專區先清「路障」？　電動車盲撞欄杆

行人專用區固然不准車輛駛入，但偏偏有司機要硬闖？近日有車Cam拍到，一名司機駕駛電動車駛入行人專區路口時，在無遮擋下，突然撞及展示行人專用區路牌的欄杆。不過面對這突然意外，司機卻沒有選擇掉頭離開，反而向前直駛。有網民就估計，司機最終可能要在出口再撞一次欄才能離開。

事發於上周五（26日）早上7時，從網民Tang Sing在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，一架紅色電動車準備右轉，期間似乎視線受阻，未發現路中央豎立一個展示行人專用區路牌的欄杆，繼續「橫衝直撞」，「砰」的一聲，欄杆被撞低。司機見狀，一度被嚇得退後及停車，但冷靜片刻後，亦懶理被撞低的欄杆，繼續朝行人專用區方向前進。

有網民看過片段後，形容電動車仿似坦克，要移除障礙物前進。亦有網民批評電動車司機「鹵莽駕駛」，應要收回駕駛執照，甚至有人質疑司機「盲舂舂揸車」。

網民有話說

Keith Yim：撞開再入去！勁

馮嘉豪：好有GTA嘅味道

Neo Lau：坦克果然夠霸氣

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