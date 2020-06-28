彩虹邨有可疑男出沒　引誘女童到隱蔽處性騷擾

可疑男子(小圖)被指將女童引誘到邨內隱蔽的地方性騷擾。(曾志恒攝)

黃大仙彩虹邨疑有可疑男子性騷擾女童。黃大仙區議員莫灝哲，昨日(27日)在社交網發文，指早前接到居民投訴，指其女兒放學後被一名男子以借筆為由，帶到邨內近金漢樓較多隱蔽的地方，及後以意淫說話，意圖性騷擾孩子，幸好孩子機警立即離開。

莫灝哲又稱，已經就事件要求房署加強保安巡邏，並翻查閉路電視紀錄，查明該名男子是否涉及其他違法行為。他亦提醒大家小心照顧兒童，並提醒小孩子不要輕易信任陌生人。

街坊周女士表示，知道今年4月邨內曾發現色魔，亦曾看見邨內有情緒異常人士騷擾居民。她本身育有小朋友，因為擔心其安全，最近也不會讓其單獨外出。她希望警方可以加強巡邏，她自己也會保持警惕，搭升降機時會留意是否有陌生人尾隨。

翻查資料，今年4月16日彩虹邨有居民報警稱指遇上色魔。當日傍晚6時許，一名35歲姓陳女子報案，指她在彩虹邨金碧樓梯間，遭一名身穿黑衫黑褲，戴口罩及鴨舌帽男子襲擊，對方企圖從後用尼龍繩勒頸綑綁她，並亮出鎅刀施襲，她極力反抗大聲呼救才將兇徒嚇走。警方追緝一名年約30歲男子。