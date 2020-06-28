修例風波：國際媒體署凍結資金　部分涉支援香港示威

美國《時代》雜誌上周五（26日）引述知情人士報道，美國國際媒體署（USAGM）本月初凍結一筆約200萬美元（約1560萬港元）的資金，部分資金用作支援世界各地的民主活動，包括香港自去年6月起爆發的反修例示威。

報道指，USAGM本月9日向高層發電郵，首席財務官特納（Grant Turner）指新任行政總裁、總統特朗普親信帕克（Michael Pack），要求立即凍結署方在聯邦業務與受助人方面的新合約或任何延長合約。知情人士透露，這決定影響多份合約，相關合約可直接讓香港的民主運動受惠。

據悉，資金原定由設在首都華盛頓的「開放科技基金」（OTF）分發，它受USAGM監管，為世界各地的網絡自由計劃提供資金。OTF原本計劃在香港成立一個網絡安全事故應變小組，集中處理香港事務，分析中國的監控技術，以及快速與安全通訊應用程式的開發商分享情報。惟目前失去資金，項目無可能進行。

此外，USAGM凍結OTF一筆50萬美元（約390萬港元）的應急款項，該資金原意是協助受網絡攻擊的公民組織、示威者、記者及人權分子。OTF自反修例示威以來，向香港的組織提供數筆資金，而今次凍結至少影響一筆有關香港的支出。一名匿名USAGM官員指，凍結資金可能對香港示威者造成負面影響。

在電郵中，署方表明允許高層尋求緊急豁免凍結，OTF員工故此發電郵給USAGM要求豁免凍結該組織所有處理中的合約，包括香港的資金。截至上周四（25日），OTF未收到回覆，資金凍結仍有效。USAGM回覆《時代》查詢時，沒有否認200萬美元的金額，強調署方致力於捍衞網絡自由。