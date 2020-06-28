公院周四起可接種百日咳疫苗　涵蓋懷孕26至34周孕婦

衞生署今日(28日)公布，將於周四(7月2日)起在轄下的母嬰健康院，為香港孕婦推行「百日咳疫苗接種」計劃，作為產前護理的恒常服務。而醫院管理局亦表示，將於周四起配合衞生署的計劃，為預約於公立醫院生產的孕婦接種百日咳疫苗。

為直接保護嬰兒免受百日咳感染，衞生署母嬰健康院會及醫管局將向懷孕26至34周的孕婦提供百日咳疫苗接種，孕婦在母嬰健康院接受產前檢查時，將獲安排預約接種疫苗。而計劃啟動後首2個月，或8月31日前，懷孕35周以上孕婦及剛分娩的產婦亦可選擇接種疫苗，分別由專科門診及產後病房提供注射服務。

衞生署提醒，由孕婦體內傳予嬰兒的抗體數量會隨着嬰兒長大而逐漸減少，因此嬰兒仍需要根據「香港兒童免疫接種計劃」在2個月大時接種疫苗。

近年香港百日咳個案上升。衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會去年建議懷孕婦女，無論過往曾否接種百日咳疫苗或曾否感染該病，在每次懷孕時均接種一劑疫苗，作為恒常產前護理的必要部分，讓孕婦在分娩前製造並傳遞抗體予胎兒，防止嬰兒感染百日咳。