政Whats噏:周浩鼎稱若要港獨必先「Over my dead body」

周浩鼎揚言如果有人搞港獨要先「Over my dead body」。

議員楊岳橋因為曾經講過如果有人想搞香港司法系統,要先「Over my dead body!」,搞到畀唔少後生仔成日攞返呢句嘢嚟抽水嘲笑。點知「Over my dead body」唔再係楊岳橋專用喇!身為執業律師嘅議員周浩鼎今日(28日)喺電台節目入面批評大律師公會早前話「港版國安法」賦予特首有權指定法官處理案件會削弱司法獨立同破壞一國兩制,指公會講法「絕對錯誤」同「有誤導性」,又話如果有「毫無道德」嘅「極端分子」想搞港獨,必須先「Over my dead body」喎!

周浩鼎解釋,《基本法》規定各級法院嘅組織同職權由法律規定,行政長官有權任命獨立委員會推薦嘅法官,批評大律師公會以「政治立場先行」。講到教育問題,周浩鼎形容今年文憑試歷史科有關日本侵華嘅題目荒謬,更指有部分教師嚴重專業失德,引導學生仇警、反中國。周建議將專業失德教師納入黑名單,等公衆可以監測教師嘅教學內容,又應該懲罰嚴重失德嘅教師,例如取消其教學資格,唔好畀佢哋害咗下一代。

反修例示威持續一年,周指形容亂港嘅極端分子毫無道德,呼籲社會各界攜手對抗極端分子,佢最後仲引用埋楊岳橋「名言」,話極端分子想摧毁「一國兩制」搞港獨嘅話,必須先「over my dead body」啊!