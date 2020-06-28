政府促財委會加快審議明日大嶼填海研究撥款　被批漠視民意

現屆立法會任期即將屆滿，但仍有多項工務工程撥款申請未及審議。發展局局長黃偉綸今日(28日)發表網誌，期望財委會加快審議餘下50多項已經工務小組同意的撥款項目，涉款總值逾460億元，包括明日大嶼計劃中的交椅洲中部水域人工島相關研究。學者批評政府漠視民意反對，強推明日大嶼工程將掏空本港庫房，促請政府撤回撥款申請。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，在疫情影響下，政府動用財政儲備推出多項救市措施，令財政儲備將減至8000億至9000億港元，政府亦估計未來數年會有赤字，因此應保留儲備以應對未來各項挑戰。他指，明日大嶼首階段填海1000公頃，加上發展相關基建，初步估計做價已逾6000億港元，假如政府現時仍執意推行相關計劃，將會耗盡儲備。

他又指，社會紛紛反對推行明日大嶼計劃，但政府仍然漠視民意，「中部水域人工島研究要花5.5億元，都唔係少錢，政府唔應該為要面子，夾硬將市民啲錢倒落海。」他認為，要增加本港房屋土地供應有多個方案，例如發展棕地，甚至近日有傳、由內地借出土地予港府在珠海附近填海，這些方案的可行性均比明日大嶼計劃高。