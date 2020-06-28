政府促財委會加快審議明日大嶼填海研究撥款 被批漠視民意
2020年06月28日 16:06
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政府希望財委會盡快通過明日大嶼計劃中交椅洲中部水域人工島相關研究的撥款。
現屆立法會任期即將屆滿，但仍有多項工務工程撥款申請未及審議。發展局局長黃偉綸今日(28日)發表網誌，期望財委會加快審議餘下50多項已經工務小組同意的撥款項目，涉款總值逾460億元，包括明日大嶼計劃中的交椅洲中部水域人工島相關研究。學者批評政府漠視民意反對，強推明日大嶼工程將掏空本港庫房，促請政府撤回撥款申請。
理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，在疫情影響下，政府動用財政儲備推出多項救市措施，令財政儲備將減至8000億至9000億港元，政府亦估計未來數年會有赤字，因此應保留儲備以應對未來各項挑戰。他指，明日大嶼首階段填海1000公頃，加上發展相關基建，初步估計做價已逾6000億港元，假如政府現時仍執意推行相關計劃，將會耗盡儲備。
他又指，社會紛紛反對推行明日大嶼計劃，但政府仍然漠視民意，「中部水域人工島研究要花5.5億元，都唔係少錢，政府唔應該為要面子，夾硬將市民啲錢倒落海。」他認為，要增加本港房屋土地供應有多個方案，例如發展棕地，甚至近日有傳、由內地借出土地予港府在珠海附近填海，這些方案的可行性均比明日大嶼計劃高。