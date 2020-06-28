逾80%受訪護士啞忍職場欺凌　團體促定性為嚴重操守問題

護士職場欺凌情況嚴重，有醫護團體今日(28日)公布於今年上半年進行的調查結果，當中有80%受訪護士表示過去6個月內覺得有被欺凌；近40%更是每個月至少被欺凌1次。醫管局職工總會指出，現時公立醫院欺凌文化猖獗，源於欺凌者不須承擔任何後果，認為醫管局須正視相關行為，將職場欺凌納入人事守則內，定性為嚴重操守問題，干犯者須受紀律處分。

醫院管理局職工總會聯同香港護士協會，於今年1月至6月合作進行職場欺凌相關的網上問卷調查，期間訪問了800名醫管局護士，結果顯示最常見的欺凌手法為說出侮辱性或冒犯性說話，並會在工作中羞辱或嘲笑對方。即使欺凌情況嚴重，逾80%受訪護士卻選擇啞忍，不會尋求輔導協助或報告欺凌事件，更認為機構不重視員工，顯示護士對上司及醫管局的不信任。

工會指，在2016至18年間公立醫院共接獲逾600宗職員投訴，但只有5宗個案可上訴至醫管局大會豁下的委員會，最後卻被裁定為上訴不成立，批評上訴機制形同虛設，要求改革。醫管局職工總會副主席文雪瑩批評醫管局縱容欺凌，又引述調查指有近50%受訪者表示對工作有負面影響，擔心職場欺凌所造成的負面情緒，會降低醫療團隊的合作及醫護服務質素。工會又透露曾於1月與醫管局代表會面，局方曾承諾跟進相關建議，惟至今近半年仍未有實質行動，促請有關局方盡快跟進。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，自己曾因就工作流程提出改善意見，而成為被欺凌的一員。他形容上司欺凌手法層出不窮，小至安排「爛更表」，大至剝奪被視為升職踏腳石的護士專科培訓機會，即使當時符合資格參加培訓的只有他一人，上司亦會懸空位置不予開放報名。他續指，不少同事均曾受相近遭遇，部分更選擇離職，造成公立醫院大量人手流失局面。