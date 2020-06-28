168間旅行社申請本地遊資助計劃　業界盼重新營造旅遊氣氛

隨着新冠肺炎疫情放緩，政府早前將「綠色生活本地遊資助計劃」撥款增至1億港元，資助旅行社推出綠色本地團，旅行社每接待一位團友，可獲200港元鼓勵金，每間旅行社最多有1千個名額。根據旅遊業議會資料，已有168間本港旅行社申請相關計劃。有旅行社表示，本地遊市場始終有限，但相信計劃有助重新營造本港旅遊氣氛。

中國旅行社副董事長姚柏良認為，資助計劃只是政府幫助旅遊業的第一步，本地遊市場始終有限，對旅遊業整體復甦幫助未必大，但相信對旅行社營運仍有幫助，至少旅遊從業員和市民可以「有郁動」。而中旅社以往也有推出不同的生態遊和深度遊，未來會繼續發展，姚亦相信推動本地遊是好事，讓團友能從中再次認識香港。

縱橫遊常務董事袁振寧亦指，該旅行社上周五(26日)特意推出3個生態團，出團後會申請資助計劃。袁坦言疫情期間，曾舉辦行山團，由行山教練帶客人欣賞鳳凰山，收費較昂貴，由1千多至3、4千港元不等，當時鑑於資助計劃鼓勵金只有100港元，名額亦只有500個，吸引力不足，所以未有考慮策劃更多本地遊，但現時撥款增加，旅行社最多可獲20萬港元，故構思一些新的生態團。

袁提到，暫時最受歡迎是島嶼遊，團費每人約400港元，包車、包船和一頓海鮮餐，隨團有導遊，和另一位生態導遊講解景點生態概況。袁認為，有生態導遊隨團，客人在欣賞景點時，更容易吸收知識；而夏天乘船遊島嶼，可以輕鬆去到不同的秘境，聽生態導遊講解，一家大細也適合參與。袁又指，未來會再推出8至9個生態團，包括在暑假為小朋友辦農莊遊，團費由1百幾至3百港元不等。

綠色假期行政總裁黃健誠表示，該旅行社舉辦的生態團會按季節變更，現時正席盛夏，日間天氣熱，人人戴著口罩，行山未必適合，若然想在夏季參與本地親子遊，可以考慮夜間行山觀賞螢火蟲、去泥灘看海星。黃又指，公司亦有出海釣墨魚、去東坪洲浮潛等活動供客人選擇，他強調，旨在做大眾化綠色遊遊，團費較親民，1人團費由百多至2百多港元不等。