海關荔枝角豪宅緝毒拘2男　檢逾900萬元現金本票毒品

海關毒品調查科根據情報分析，前日(26日)在荔枝角進行緝毒行動，晚上約9時於寶輪街一間商場截查一名28歲男子，在他手持的環保袋內發現250克俗稱K仔的懷疑氯胺酮。關員及後將男子押至附近一個住宅單位搜查，期間再拘捕一名27歲懷疑涉案男子，並在單位內起出約1.3公斤懷疑K仔和約300克的懷疑霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品總值約130萬港元。

海關有組織罪案調查科高級調查主任陳淑楓指出，關員同時亦在單位內檢獲共值約780萬港元的現金及銀行本票。其中共600多萬港元現金，主要為面額1千元「金牛」及500元「大牛」，它們被分裝在4個篋內，藏在睡房的油壓床底，而現場發現的1張約14萬美元(折合約100多萬港元)的銀行本票則已寫上收款人姓名。海關懷疑，該些現金及銀行本票與販運毒品有關，遂交由財富調查課跟進，將循處理犯罪得益及清洗黑錢罪行方面進行深入調查。

據了解，涉事單位位於保安嚴密的高檔私人屋苑內，租用約1年，其中28歲男子為單位租戶，另一名27歲男子則是單位另一登記住戶，他們俱報稱無業，初步相信他們是以拍檔形式，負責利用單位進行毒品包裝及分銷活動，而毒品則於暑假期間供應西九龍的娛樂場所，海關正追查毒品來源，不排除背後涉及黑幫操控。被捕人士已被控以販運危險藥物罪名，案件將於明日(29日)在西九龍裁判法院提堂。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。另根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒或可公訴罪行得益而仍處理該財產，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰500萬港元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。