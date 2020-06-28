政Whats噏：街工初選惹爭議　梁耀忠收山唔選立會

立法會選舉將於9月舉行，民主派打算喺下個月舉行初選，以協調參選名單。不過初選未至就已經爭拗多多，早前街坊工友服務處表明會參與民主派初選並宣布參選名單，但同時又話視乎民調先至再決定9月參選與否。此話一出隨即被各界炮轟，指違反初選協定。點知事隔唔夠10日，街工今午(28日)發聲明宣布唔參選今屆立法會選舉，意味著現任街工議員梁耀忠亦會收山唔會謀求連任。

街工喺本月19日嘅記者會上，宣布會派出4人名單參選新界西，排名單第1為街工主席盧藝賢，梁耀忠就排第2，為盧抬轎。當時盧喺記者會上話要參考民調，被問到係咪違反初選協定時又否認，稱參考民調結果後，倘支持度不足就會考慮退選。唔少民主派人士對盧大舉撻伐，先有街工區議員不滿兼退黨，其後又有多名參與新界西初選嘅人士發表共同聲明，稱「不會參與有街工參與的初選機制」。

街工今午所發嘅聲明，指參考民調嘅建議，無法得到充分討論，對此深表惋惜，又稱就初選建議提出改善方案，從未想過無視民主派喺新界西嘅共同協調，唔理初選結果自行決定繼續參選。佢哋又話，唔參與9月嘅選舉，係為咗表明街工並非戀棧議席喎。

梁耀忠由1995年擔任立法局議員至今，同時亦係葵青區議會葵芳選區區議員，過去五屆立法會均循新界西選區出選，今屆就循俗稱超級區議會嘅區議會（第二）出選。廿幾年議員生涯中，梁耀忠最為人熟悉莫過於係做「逃兵」，喺2016年換屆後首次會議，因資歷深而要擔任代主席以選出立法會主席，點知就做「逃兵」臨陣退縮，惹來唔少網民鬧爆。依家街工唔止冇報名參與初選，依家索性連9月嘅選舉宣布都唔玩，唔知網民又點睇呢。