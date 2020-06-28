教育兒子從不強迫　梁美芬凡事求共識

經民聯議員梁美芬與城大法律學院前院長王貴國育有兩名兒子，當年的小朋友如今已經長大，能夠獨當一面，談及教仔秘訣，梁一臉自豪，她不是怪獸家長，反而是「C Grade Mother」，作為職業婦女的她，犧牲了很多與小孩相處的時間，因此非常着重「質素」，很珍惜與兒子相處的時光，甚少逼他們做不感興趣的事，給足夠空間他們自行摸索及發展，又教導他們凡事尋求共識解決問題。

梁美芬至今仍保留不少兒子小時候的「大作」，包括天真可愛的圖畫及文章，她評價自己是「C Grade mother」，取得C級就已經足夠。在兒子10歲左右，她便踏入政壇，開始非常忙碌，可以說是沒有能力做怪獸家長，每當看到他們同輩用很多資源及時間在學業及興趣上，甚至有些家長辭職全天候陪伴子女，難免感到壓力，但她始終堅持自己的教育方法，從不逼迫兒子學音樂、體育等，反而鼓勵他們學自己喜歡的東西。

當兒子逐漸長大，開始接觸通識、講政改、討論《基本法》，她都會耐心地、由淺入深解釋自己的看法。梁更分享兩兒子小時候因瑣事大打出手，當時她很生氣，一度與兒子冷戰，她絕不容許屋企「攬炒」，因為只會傷害感情，無助解決問題，最後兩兒子簽署「合同」，答應不再用武力解決問題。

梁認為，所有事情及問題都需要尋求共識，無論是中央及地方的關係，還是父母與兒女的關係，都應該讓年輕人有足夠空間摸索、學習解決問題。