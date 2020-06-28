學運過來人　梁美芬痛心大學生訴諸暴力

議員梁美芬於80年代擔任中大聯合書院學生會會長時，大部分時間都在搞學運，經常寫大字報批評時任中大校長馬臨強推大學學制「四改三」，當問及現時的學生組織與過去有何分別時，她指每一代的大學生，尤其是學生領袖，對社會體制有批判性思考屬正常，當走在社會前線，很多時對體制、建制都全部否定，但絕不認同他們在爭取權益的過程中，無視其他市民的利益，更用暴力解決問題，行為令人髮指，完全不符合社會的期望。

她回想任會長的日子，常常通宵達旦在宿舍走廊開會，這些都是很值得回憶的學生年代，當年參與學運、領導學運，常批評同學不要以「四仔主義」，即追求「屋仔、車仔、老婆仔、BB仔」作為人生目標，最多是被人批評過於理想化，縱使他們與政府「有過節」，但市民「淨係覺得我哋太清高，不知民間疾苦，但絕對唔會討厭你、怕你」。

相比之下，現時不少大學生品格受質疑，學生領導粗口橫飛，唯我獨尊，完全不考慮普羅市民的權益。由2014年違法佔領行動到2019年反修例事件引致的騷亂，那批所謂的學生領袖阻撓市民返工返學，政見不同被火燒、掟磚及破壞店舖等，這些影響市民生命財產的行為，令市民覺得反感，亦是社會大眾不能接受，她對此感到痛心，認為必須作出檢討。

其實每位年輕人都是父母及家人的寶貝，只可惜有為數不少的年輕人，被誤導、煽動參與違法暴力的活動，梁認為一定要與家長合作，讓年輕人重回正軌，只要有一線希望，都不要放棄、有一線生機，都希望能夠協助每位年輕人，令他們走回正途。

80年代，梁美芬作出了當時被認為「匪夷所思」的決定，就是放棄赴美、法留學，改往內地攻讀中國法，成為改革開放後首批北上求學的香港學生。她回憶國內讀書的點滴，活像電影的情節，夜半在宿舍談理想、騎單車上課等。青葱歲月晃眼即逝，雖然青春的尾巴抓不住，卻牢牢地確立了她畢生研究法律的志向。