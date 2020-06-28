梁美芬利用法律專業知識　解決民生及議會問題

本身是大律師的經民聯議員梁美芬，過去一直在大學教授法律，利用專業知識幫助有需要的人，其後更進入議會協助解決民生和議會的問題，包括2008年幫助雷曼苦主，2010年要求政府主動修例，規定辭職議員不可以在餘下任期參加補選，力阻民主派藉補選搞「變相公投」，並協助解決早前內務委員會被「拉布」而停擺的困局。

在未成為議員時，梁美芬在大學常遇到市民前來尋求法律援助，解答兩地法律紛爭的問題，其後將經驗帶入立法會。甫進入議會便「大風大雨」，適逢雷曼兄弟倒閉，不少市民透過分銷銀行購買迷你債券而蒙受損失，她即在議會引用《立法會（權力及特權）條例》成立專責委員會調查事件，促成各大銀行與苦主達成和解方案，政府亦成立金融糾紛調解中心。

2010年，民主派五名議員辭職進行「變相公投」，而根據《基本法》及《憲法》，清楚列明香港不容許公投，亦被批評浪費公帑及誤導市民，梁發現這個漏洞，遂提出私人草案要求修訂《立法會條例》，禁止議員辭職後在同一任期內再參選。2016年時，游蕙禎和梁頌恆在宣誓就任議員時涉及辱華，她隨即連同法律界人士，要求立法會主席拒絕他們宣誓就職，最後成功褫奪相關議員的資格。

當民主派轉用「拉布」伎倆，透過重複發言浪費議會時間，以達致政治目的時，梁就提出修改《議事規則》。直到近期，他們再透過「漫山放羊」的方式主持內會主席選舉，癱瘓內會半年之久，她早就此事給予法律意見，認為李慧琼可行使內會主席權利，繼續主持會議，至後期也大致循此方向進行，總算破解內會困局。她更關注《基本法》第23條立法及「港版國安法」的推行，促政府未來在保護國家安全方面多加努力。